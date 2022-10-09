Мама Циципаса: не скажу, что восхищаюсь Федерером. Понимаю, что не все должны, как он

Юлия Сальникова, бывшая советская и греческая теннисистка, мама шестой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса, высказалась об уходе из профессионального спорта 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

«Эпоха ушла, грустно. Но мы успели его обыграть — это хорошо. Если бы он ушёл непобеждённым, то для нас это был бы болезненный момент.

Не могу сказать, что я прямо восхищаюсь Федерером. Конечно, да, уважаю на корте: его поведение, мышление. Понимаю, что не все должны и, главное, могут, как он. Это я понимаю. Но совсем себя не расхолаживать тоже не надо. Надо всё же держаться каких-то нравственных принципов: не ругаться матом, не показывать своё чрезмерное недовольство, а может, даже отвращение к тренеру. И зрители это всё замечают — вы представляете, какая там аудитория? Все всё замечают, ведь камеры же направлены на конфликт, это же самые интересное для них. Что помимо блестящей игры с теннис, есть ещё конфликт. Я очень часто болею и за Джоковича. Он мне тоже нравится. Он — личность незаурядная. Буду счастлива посмотреть как полуфинал, так и финал», — сказала Сальникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.