«Спокойной ночи». Арина Соболенко опубликовала снимок с откровенной фотосессии

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях снимок с откровенной фотосессии.
«Если вы родились со слабостью к падениям, то у вас есть и силы, чтобы подняться. Спокойной ночи», — подписала фото Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
На прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко (6) дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open.
После US Open Соболенко не выходила на корт. Арина заявлена на турнир категории WTA-500 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 10 по 16 октября. На данный момент Соболенко входит в список потенциальных участниц Итогового чемпионата WTA.
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