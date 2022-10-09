Стефанос Циципас – Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Астане

Сегодня, 9-го октября определится чемпион турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). За титул сразятся шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас и 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмой номер текущего рейтинга серб Новак Джокович. Поединок поставлен последним, вторым запуском на Центральном корте и начнётся не раньше 13:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Стефанос Циципас — Новак Джокович в финале турнира в Астане.
Счёт личных встреч теннисистов — 7-2 в пользу Новака. При этом изначально он был 1-0 и 2-1 в пользу Стефаноса, то есть грек проиграл сербу уже шесть раз подряд. Отметим, что Джокович дважды выигрывал у Циципаса на «Ролан Гаррос» в пяти сетах, в полуфинале 2020 года и в финале в 2021-м — причём год назад Стефанос вёл 2:0 по сетам. А на харде они не встречались с финала Дубая-2020, где серб победил со счётом 6:3, 6:4.
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