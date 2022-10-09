Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мама Циципаса: не готова говорить, что сын и Медведев — идеальные игроки. Есть куда расти

Мама Циципаса: не готова говорить, что сын и Медведев — идеальные игроки. Есть куда расти
Комментарии

Юлия Сальникова, бывшая советская и греческая теннисистка, мама шестой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса, высказалась о противостояниях сына с чемпионом US Open – 2022 россиянином Даниилом Медведевым.

«Напоминают ли матчи сына и Медведева противостояния Федерера и Надаля? У Надаля и Федерера такого конфликта не было. Не в обиду будет сказано, но Роджер и Надаль были идеалами тенниса в своё время. Пока не готова говорить, что Медведев и Циципас — идеальные игроки. Есть куда расти», — сказала Сальникова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софие Колодкиной.

Отметим, что Сальникова и Апостолос Циципас (отец и тренер Стефаноса) также воспитывают сыновей Петроса и Павлоса и дочь Елизавет.

«Не умеем играть в грязный теннис». Мама Циципаса — о конфликте с Кирьосом и Медведеве «Не умеем играть в грязный теннис». Мама Циципаса — о конфликте с Кирьосом и Медведеве
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022