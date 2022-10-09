Тейлор Фритц дебютирует в топ-10 рейтинга ATP после Токио. Он станет восьмой ракеткой мира

24-летний американский теннисист Тейлор Фритц дебютирует в топ-10 рейтинга ATP после завоевания титула на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). До этого момента Фритц был 11-й ракеткой мира (лучший результат), а станет – восьмой.
В решающем матче Токио Фритц (3) обыграл соотечественника, 19-ю ракетку мира, полуфиналиста US Open – 2022 Фрэнсиса Тиафо (4) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
Тиафо также обновит свой рейтинговый рекорд, он станет 17-й ракеткой мира.
Для Фритца титул в Токио — четвёртый на уровне ATP, третий в текущем сезоне и второй на харде. За победу в Тейлор получит 500 рейтинговых очков и более $ 365 тыс. Примечательно, что американец лишь за день до начала турнира в Токио вышел из самоизоляции, он заразился коронавирусом в Сеуле (Южная Корея).
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