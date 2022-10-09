Мама Циципаса: мы успели обыграть Федерера. Уйди непобеждённым — был бы болезненный момент
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Юлия Сальникова, бывшая советская и греческая теннисистка, мама шестой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса, высказалась о завершении карьеры 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера.
«Эпоха ушла, грустно. Но мы успели обыграть Федерера — это хорошо. Если бы он ушёл непобеждённым, то для нас это был бы болезненный момент», — сказала Сальникова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софие Колодкиной.
Счёт личных встреча Циципаса с Федерером – 3-3. В последней встрече, полуфинале Итогового чемпионата ATP – 2019 Стефанос обыграл Роджера со счётом 6:3, 6:4.
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