В оргкомитете Astana Open заявили, что приезд Джоковича — не финансовое решение

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана, представитель оргкомитета турнира Astana Open Юрий Польский высказался о предоставлении уайлд-кард 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу.
«Ему нужны очки. Уимблдон был без рейтинга, его не допустили до AO и US Open. А ему важно попасть на финал Итогового. Плюс Астана рядом, здесь он уже играл выставочный матч с Рафаэлем Надалем в 2019-м. То есть он знал, чего ожидать. В целом это было не финансовое решение, чтобы понимали люди. Это решение с точки зрения очков и того, что здесь его достойно встретят. Игроки между собой общались, хорошую обратную связь о нас давали — здесь всё хорошо организовано, а игрокам это важно», — сказал Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
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