Россиянин Алексей Ватутин пробился в основную сетку турнира в Хихоне

29-летний российский теннисист Алексей Ватутин пробился в основную сетку турнира категории ATP-250, который пройдёт в Хихоне (Испания) с 10-го по 16-е октября.

В финале квалификации 268-я ракетка мира Ватутин (7) уверенно обыграл 128-го номера рейтинга испанца Карлоса Табернера (1) со счётом 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Ватутин ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. На счету Табернера два эйса, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Соперник Ватутина в первом круге Хихона определится после распределения квалифаеров по сетке.

Призовой фонд турнира в Хихоне составил € 612 000. Посев соревнований возглавил россиянин Андрей Рублёв.