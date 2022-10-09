Россиянин Алексей Ватутин пробился в основную сетку турнира в Хихоне
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29-летний российский теннисист Алексей Ватутин пробился в основную сетку турнира категории ATP-250, который пройдёт в Хихоне (Испания) с 10-го по 16-е октября.
В финале квалификации 268-я ракетка мира Ватутин (7) уверенно обыграл 128-го номера рейтинга испанца Карлоса Табернера (1) со счётом 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Ватутин ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. На счету Табернера два эйса, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
Соперник Ватутина в первом круге Хихона определится после распределения квалифаеров по сетке.
Призовой фонд турнира в Хихоне составил € 612 000. Посев соревнований возглавил россиянин Андрей Рублёв.
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