Вице-президент КТФ: много обращений от игроков России, Беларуси и Украины о переходе

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана (КТФ) Юрий Польский высказался о переходах российских игроков.

«Из текущей сборной России — и женской, и мужской, кто сейчас стоит в топе — очень многие рассматривали вариант перехода в Казахстан, просто этого решения по тем или иным причинам не приняли. А этот процесс не прекращается: и пять, и десять лет, и месяц назад. Тем более сейчас очень много обращений со стороны игроков России, Беларуси и Украины о переходе. Мы достаточно скрупулёзно отбираем тех, кто нам интересен — приоритет местным. Но когда мы видим, что у игрока есть выбор, как у Елены (Рыбакиной) – либо она заканчивает с теннисом, либо мы помогаем и она продолжает – то в таком случае президент федерации даёт шанс», — сказал Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Также Польский ответил, сколько на данный момент заявок получила КТФ от зарубежных игроков.

«На сегодняшний момент есть больше 30 заявок: это дети с 12 лет и старше. Есть и профессиональные, уже взрослые игроки, кто хочет перейти. Не все могут, потому что, если ты играл за взрослую национальную команду Кубка Дэвиса или Билли Джин Кинг, ты не можешь выступать за другую страну. Запрещено правилами ITF», — ответил Польский.