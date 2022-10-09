Новак Джокович выиграл второй турнир за две недели

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, серб Новак Джокович завоевал второй титул за две недели.

Это произошло на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В решающем матче Джокович (4, WC) обыграл шестую ракетку мира, грека Стефаноса Циципаса (3) со счётом 6:3, 6:4. На прошлой неделе Джокович стал чемпионом соревнований категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). В финале он обыграл чемпиона US Open – 2014, хорвата Марина Чилича со счётом 6:3, 6:4.

Таким образом, победная серия Джоковича на данный момент составляет девять матчей. Интересно, что в данных играх он отдал лишь один сет. Это произошло в полуфинальном матче с россиянином Даниилом Медведевым (4:6) в Астане. При этом после второго сета Медведев снялся из-за травмы.