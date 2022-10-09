Джокович – на предположение, «что он не смел мечтать о 90 титулах»: вообще-то смел

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, серб Новак Джокович забавно отреагировал на предположение о том, что он «не смел и мечтать о 90 титулах».

90-й титул в карьере Джокович завоевал на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В решающем матче Джокович (4, WC) обыграл шестую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса (3) со счётом 6:3, 6:4.

«Вообще-то смел (смеётся). Я всегда надеялся, что у меня будет отличная карьера. Я не знал, сколько у меня будет финалов, сколько я выиграю, но всегда стремился к самым высоким вершинам. Очень рад, что на этом этапе карьеры продолжаю выступать на таком уровне: всё же 35 лет – это уже не 25. С другой стороны, опыт помогает», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.