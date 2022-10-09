Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович официально квалифицировался на Итоговый турнир ATP — 2022

Новак Джокович официально квалифицировался на Итоговый турнир ATP — 2022
Комментарии

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, серб Новак Джокович официально квалифицировался на Итоговый турнир ATP. Соревнования пройдут в Турине (Италия) с 13-го по 20-е ноября.

Отобраться на турнир Джоковичу позволил титул на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Благодаря нему Новак гарантированно останется в топ-20 до Турина, даже если пропустит все предшествующие ему соревнования либо не наберёт на них ни одного очка. Согласно регламенту серб как чемпион турнира «Большого шлема» в нынешнем сезоне, а именно Уимблдона-2022, автоматически получает путёвку, если находится в топ-20.

Ранее на Итоговый чемпионат ATP квалифицировались чемпион US Open — 2022, 19-летний испанец Карлос Алькарас, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас.

Труба провозгласила триумф Джоковича. В Астане все болели за знаменитого серба Труба провозгласила триумф Джоковича. В Астане все болели за знаменитого серба
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022