Новак Джокович официально квалифицировался на Итоговый турнир ATP — 2022

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, серб Новак Джокович официально квалифицировался на Итоговый турнир ATP. Соревнования пройдут в Турине (Италия) с 13-го по 20-е ноября.

Отобраться на турнир Джоковичу позволил титул на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Благодаря нему Новак гарантированно останется в топ-20 до Турина, даже если пропустит все предшествующие ему соревнования либо не наберёт на них ни одного очка. Согласно регламенту серб как чемпион турнира «Большого шлема» в нынешнем сезоне, а именно Уимблдона-2022, автоматически получает путёвку, если находится в топ-20.

Ранее на Итоговый чемпионат ATP квалифицировались чемпион US Open — 2022, 19-летний испанец Карлос Алькарас, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас.