Аванесян и Захарова одержали уверенные победы в финале квалификации турнира в Клуж-Напоке
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20-летние российские теннисистки Элина Аванесян и Анастасия Захарова пробились в основную сетку турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).
126-я ракетка мира Аванесян в финале квалификации уверенно обыграла немку Тамару Корпач (98-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5. Встреча продлилась 1 час 45 минут.
179-я ракетка мира Захарова в решающем матче квалификации обыграла румынку Александру Игнатик (174-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.
Соперницы Аванесян и Захаровой в первом раунде турнира в Клуж-Напоке определятся по итогам распределения квалифаеров по сетке.
Призовой фонд основных соревнований в Румынии составил $ 251 750. Их действующей чемпионкой является эстонка Анетт Контавейт.
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