Аванесян и Захарова одержали уверенные победы в финале квалификации турнира в Клуж-Напоке

20-летние российские теннисистки Элина Аванесян и Анастасия Захарова пробились в основную сетку турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

126-я ракетка мира Аванесян в финале квалификации уверенно обыграла немку Тамару Корпач (98-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5. Встреча продлилась 1 час 45 минут.

179-я ракетка мира Захарова в решающем матче квалификации обыграла румынку Александру Игнатик (174-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.

Соперницы Аванесян и Захаровой в первом раунде турнира в Клуж-Напоке определятся по итогам распределения квалифаеров по сетке.

Призовой фонд основных соревнований в Румынии составил $ 251 750. Их действующей чемпионкой является эстонка Анетт Контавейт.