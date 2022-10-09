«Чувствую себя немного виноватым». Циципас обратился к Джоковичу после поражения в Астане

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обратился к 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу после поражения от него в финале турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Джоковича.

«Новак, у меня ощущение, что всё это уже было. Уже не первый раз, опять в финале. Должен тебя поздравить. Кажется, я не перестану тебя поздравлять, так и будет продолжаться без остановки. Ещё раз поздравляю. Что сказать? Невероятное выступление. Это был твой турнир, другой итог был бы неправильным. Так что поздравляю тебя, твою семью и команду.

Чувствую себя немного виноватым, потому что злюсь без всяких причин. Мистер Джокович заслужил трофей, и я не мог ничего сделать, чтобы это изменить», — сказал Циципас в послематчевой речи.