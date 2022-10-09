Циципас предложил Джоковичу открыть ресторан казахской кухни в Европе
Поделиться
Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от выступления на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан), который прошёл с 3 по 9 октября.
Циципас (3) дошёл до финала, где со счётом 3:6, 4:6 уступил 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу (4, WC). Для Джоковича этот титул стал 90-м в карьере на уровне ATP.
«Я влюбился в людей, влюбился в кухню. Очень близок к тому, чтобы открыть казахский ресторан где-нибудь в Европе. Не знаю, захочет ли Новак присоединиться. У тебя много хороших идей в том, что касается ресторанов. Спасибо большое, мне было очень приятно здесь находиться (на русском языке)!» — сказал Циципас в интервью на корте.
Комментарии
- 9 октября 2022
-
16:37
-
16:30
-
16:16
-
15:57
-
15:38
-
15:34
-
15:16
-
15:03
-
14:56
-
14:40
-
14:26
-
14:15
-
13:50
-
13:35
-
13:10
-
12:57
-
12:45
-
12:41
-
12:00
-
11:21
-
11:04
-
10:53
-
10:24
-
10:06
-
09:36
-
09:30
-
09:27
-
00:11
- 8 октября 2022
-
23:43
-
23:21
-
23:10
-
23:00
-
22:41
-
22:28
-
21:43
Партнерский контент