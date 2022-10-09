Циципас предложил Джоковичу открыть ресторан казахской кухни в Европе

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от выступления на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан), который прошёл с 3 по 9 октября.

Циципас (3) дошёл до финала, где со счётом 3:6, 4:6 уступил 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу (4, WC). Для Джоковича этот титул стал 90-м в карьере на уровне ATP.

«Я влюбился в людей, влюбился в кухню. Очень близок к тому, чтобы открыть казахский ресторан где-нибудь в Европе. Не знаю, захочет ли Новак присоединиться. У тебя много хороших идей в том, что касается ресторанов. Спасибо большое, мне было очень приятно здесь находиться (на русском языке)!» — сказал Циципас в интервью на корте.