Джокович — о финале с Циципасом: возможно, лучший матч на этом турнире

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал своё выступление на турнире в Астане. В финале он одолел грека Стефаноса Циципаса.
«Это был великолепный матч. Возможно, лучший матч на этом турнире и против отличного игрока. Он начал матч очень агрессивно, он пытался играть так, чтобы заставить меня чувствовать дискомфорт, прежде всего тактически. Я видел и чувствовал это и пытался оставаться сосредоточенным.
Я имел хороший процент на первой и, думаю, это помогло мне. И в концовке первого сета, при 3:4, смена мячей его подкосила и позволила мне начать играть активнее каждый удар. Отличный матч, завершивший прекрасную неделю здесь, счастлив выиграть здесь титул. Я начал отличное возвращение, взял Тель-Авив за неделю до этого», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
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