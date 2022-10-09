Новак Джокович: теннисным фанатам непросто сказать «прощай» той эре, эпохе трёх игроков

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о Большой тройке (он, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер) и предположил, кто является принцем тенниса в данный момент.

«Это очень сильный комплимент в мою сторону. Я не могу себя определить королём. И предположить, кто принц. Здесь много молодых фантастических игроков, которые очень хороши в нашем спорте. И Циципас, очевидно, один из них. Сейчас это, конечно, Карлос Алькарас — первая ракетка. У него отличный сезон. Думаю, теннис в хороших руках. Это непросто для теннисных фанатов – сказать «прощай» той эре, эпохе трёх игроков, Надалю, Федереру, мне и Маррею, конечно. Потому что мы доминировали в теннисе последние 15 лет. И теперь у вас есть молодые парни, которые появились и выигрывают «Шлемы». И вы должны этого ожидать, это нормально. Но мы до сих пор продолжаем уверенно идти вперёд, чтобы пытаться выигрывать турниры у молодых парней. Это хорошо для нашего спорта. Ведь в туре формируются новые соперники и битвы, которые добавляют страсти», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.