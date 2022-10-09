Новак Джокович: казахстанца Жукаева ждёт отличная карьера, у него большой потенциал

Сербский теннисист Новак Джокович, выигравший турнир категории ATP-500 в Астане (Казахстан), высказался о казахстанском теннисисте Бейбите Жукаеве.



«Не ожидал такой от него подачи, она отлично летела, что удивило меня и мою команду — мы обсудили потом это. Мы разговаривали с ним по поводу визита в Сербию, в мою теннисную академию, чтобы потренироваться со мной, посетить центр. Так что я очень хорошего мнения о нём. Он отличный парень с большим потенциалом, он молод. Если все пойдёт как надо, он продолжит работать, его ждёт отличная карьера», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Бейбит Жукаев вылетел в первом круге Астаны, уступив Ботику ван де Зандсхулпу — 1:6, 1:6.