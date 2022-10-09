Новак Джокович: казахстанца Жукаева ждёт отличная карьера, у него большой потенциал
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович, выигравший турнир категории ATP-500 в Астане (Казахстан), высказался о казахстанском теннисисте Бейбите Жукаеве.
«Не ожидал такой от него подачи, она отлично летела, что удивило меня и мою команду — мы обсудили потом это. Мы разговаривали с ним по поводу визита в Сербию, в мою теннисную академию, чтобы потренироваться со мной, посетить центр. Так что я очень хорошего мнения о нём. Он отличный парень с большим потенциалом, он молод. Если все пойдёт как надо, он продолжит работать, его ждёт отличная карьера», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
Бейбит Жукаев вылетел в первом круге Астаны, уступив Ботику ван де Зандсхулпу — 1:6, 1:6.
Комментарии
- 9 октября 2022
-
17:53
-
17:50
-
17:36
-
17:27
-
17:23
-
17:16
-
17:09
-
16:53
-
16:37
-
16:30
-
16:16
-
15:57
-
15:38
-
15:34
-
15:16
-
15:03
-
14:56
-
14:40
-
14:26
-
14:15
-
13:50
-
13:35
-
13:10
-
12:57
-
12:45
-
12:41
-
12:00
-
11:21
-
11:04
-
10:53
-
10:24
-
10:06
-
09:36
-
09:30
-
09:27
Партнерский контент