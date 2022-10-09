Видеообзор победы Новака Джоковича над Стефаносом Циципасом в финале Астаны

Сегодня, 9 октября, в финальном матче турнира в Астане Новак Джокович (4, WC) обыграл шестую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса (3) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Серб один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Циципаса один эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

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За победу Новак Джокович получит 500 рейтинговых очков и более $ 355 тыс. Для него это четвёртый титул в текущем сезоне, включая победу на Уимблдоне, за который очков в этом году не давали.