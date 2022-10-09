Джокович сравнялся с Федерером по количеству стран, в которых он выигрывал титулы

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан) и завоевал свой 90-й титул в карьере. Для седьмой ракетки мира Казахстан стал 19-й страной, в которой ему удалось взять трофей. Таким образом, Джокович сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером. На счету испанца Рафаэля Надаля — 18 стран.

Страны, в которых побеждал Новак Джокович, — 19:

Австралия, Франция, Великобритания, США, Австрия, Испания, Италия, Канада, Катар, Китай, Нидерланды, ОАЭ, Португалия, Швейцария, Япония, Сербия, Монако, Израиль и Казахстан.



Страны, в которых выигрывал Роджер Федерер, — 19:



Австралия, Франция, Великобритания, США, Австрия, Испания, Италия, Канада, Катар, Китай, Нидерланды, ОАЭ, Португалия, Швейцария, Япония, Германия, Таиланд, Швеция и Турция.