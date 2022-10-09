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Джокович стал первым по проценту выигранных матчей, опередив Надаля на одну сотую

Джокович стал первым по проценту выигранных матчей, опередив Надаля на одну сотую
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Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема» Новак Джокович вышел на первое место в рейтинге теннисистов по проценту выигранных матчей за карьеру. На счету серба 1022 победы и 205 поражений. Идущий вторым испанец Рафаэль Надаль выиграл 1066 матчей и уступил в 214 играх. Замыкает тройку сильнейших шведский теннисист Бьорн Борг с 654 победами и 140 поражениями.

Джокович обошёл Надаля после победы в финальном матче турнира категории ATP-500 в Астане. Серб одолел грека Стефаноса Циципаса и взял 90-й титул в карьере.

Лидеры по процентам выигранных матчей за карьеру

1) Новак Джокович — 83,29% (1022 — 205).
2) Рафаэль Надаль — 83,28% (1066 — 214).
3) Бьорн Борг — 82,4% (654 — 140).
4) Роджер Федерер — 82% (1251 — 275).
5) Джимми Коннорс — 81,8% (1274 — 283).
6) Джон Макинрой — 81,7% (883 — 198).

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