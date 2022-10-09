Тейлор Фритц — о дебюте в топ-10 рейтинга: никто никогда не сможет отнять у меня это

24-летний американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал дебют в топ-10 рейтинга ATP. После завоевания титула на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония) Фритц станет восьмой ракеткой мира.

«Это так много значит, понимаешь. Топ-10 — одна из тех целей, которые я преследовал с детства. Я хочу большего, хочу пойти ещё выше, но топ-10 — это такое огромное достижение, о котором я всегда мечтал. Никто никогда не сможет отнять это у меня», — приводит слова Фритца Sportskeeda.

В решающем матче Токио Фритц (3) обыграл соотечественника, 19-ю ракетку мира, полуфиналиста US Open – 2022 Фрэнсиса Тиафо (4) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Для Фритца титул в Токио — четвёртый на уровне ATP, третий в текущем сезоне и второй на харде.