Тейлор Фритц — о дебюте в топ-10 рейтинга: никто никогда не сможет отнять у меня это
Поделиться
24-летний американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал дебют в топ-10 рейтинга ATP. После завоевания титула на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония) Фритц станет восьмой ракеткой мира.
«Это так много значит, понимаешь. Топ-10 — одна из тех целей, которые я преследовал с детства. Я хочу большего, хочу пойти ещё выше, но топ-10 — это такое огромное достижение, о котором я всегда мечтал. Никто никогда не сможет отнять это у меня», — приводит слова Фритца Sportskeeda.
В решающем матче Токио Фритц (3) обыграл соотечественника, 19-ю ракетку мира, полуфиналиста US Open – 2022 Фрэнсиса Тиафо (4) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Для Фритца титул в Токио — четвёртый на уровне ATP, третий в текущем сезоне и второй на харде.
Комментарии
- 9 октября 2022
-
19:40
-
19:14
-
19:12
-
18:56
-
18:34
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:21
-
18:17
-
17:53
-
17:50
-
17:36
-
17:27
-
17:23
-
17:16
-
17:09
-
16:53
-
16:37
-
16:30
-
16:16
-
15:57
-
15:38
-
15:34
-
15:16
-
15:03
-
14:56
-
14:40
-
14:26
-
14:15
-
13:50
-
13:35
-
13:10
-
12:57
-
12:45
Партнерский контент