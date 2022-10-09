Новак Джокович рассказал о целях на концовку сезона

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о планах на конец сезона.
«Цель была – сыграть несколько недель и забронировать за собой место на Итоговом, что я и сделал, победив в финале. И я очень рад этому. И я могу быть более расслаблен, ведь следующим турниром до Турина будет лишь «Мастерс» в Берси. Так что на данный момент план такой: играть парижский Берси, завершить сезон и начать готовиться к новому. Этот сезон был немного необычным. Обстоятельства были отличны от того опыта, что у меня был до этого. Но эти обстоятельства — возможность для роста и знаний, возможность стать сильнее.
Так что я открыт к новым вызовам в моей карьере и жизни. Я пытаюсь учиться каждый день, когда выхожу на корт. Да, каждый год непохож на предыдущий, но я до сих пор остаюсь очень мотивированным, остаюсь здоровым. Не возникает и мысли, что меня ждёт спад. Что бы я ни играл, я хочу выиграть. Это часть меня, часть моего менталитета. Конечно, я понимаю, что не только я стремлюсь к этому, есть ещё молодые парни», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
- 9 октября 2022
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