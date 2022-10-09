Крейчикова прервала серию Свёнтек из 10 выигранных финалов подряд

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (23-я ракетка мира) в финале соревнований в Остраве (Чехия) переиграла представительницу Польши Игу Свёнтек — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3 — и прервала серию первой ракетки мира из 10 выигранных финалов подряд. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Остравар Арена» на хардовом покрытии и продолжалась 3 часа 15 минут.
Серия Иги Свёнтек началась на Открытом чемпионате Франции — 2020. Последний раз польская теннисистка проигрывала в финале турнира WTA в 2019 году, когда она уступила Полоне Херцог.
Крейчикова на пути к титулу также обыграла Шелби Роджерс, Алисию Паркс и Елену Рыбакину, а второй круг чешка прошла на отказе Белинды Бенчич. Турнир в Остраве проходил с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнований составил € 611 210.
- 9 октября 2022
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