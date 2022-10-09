Энди Роддик — о Джоковиче: никому не выгодно, чтобы он был седьмой ракеткой мира

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о нынешних результатах сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Я счастлив, что Новак Джокович показывает такой результат. Никому не выгодно, чтобы он был седьмой ракеткой мира, пока его уровень не меняется. Он должен был получить свои очки за Уимблдон», — написал Роддик в своих социальных сетях.

За последнюю неделю Новак Джокович выиграл турнир в Тель-Авиве, в финале обыграв хорвата Марина Чилича со счётом 6:3, 6:4, а также турнир в Астане, где в финале серб обыграл Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4. Благодаря этим победам Джокович официально квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.