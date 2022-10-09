Навратилова: женский теннис — в надёжных руках, ведь Свёнтек — на вершине

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова высказалась о первой ракетке мира польской теннисистке Иге Свёнтек.
«Я думаю, что женский теннис — в надёжных руках, ведь Ига Свёнтек — на вершине и есть много игроков, которые хотят достичь вершины. Я думаю, что мы не можем заменить Роджера Федерера или Серену Уильямс, но мы можем добавить новые лица, которые заставят нас чувствовать себя лучше и развлекут нас», — цитирует Навратилову Eurosport.
Ига Свёнтек уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в финале турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Польская теннисистка взяла первый сет — 7:5, однако затем упустила преимущество и проиграла вторую партию на тай-брейке — 6:7 (4:7). В третьем отрезке матча Свёнтек отдала свою подачу и потерпела поражение в сете — 3:6 — и финальном матче.
- 9 октября 2022
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