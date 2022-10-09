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Фото: Доминик Тим позирует рядом со своей восковой фигурой в музее мадам Тюссо в Вене

Фото: Доминик Тим позирует рядом со своей восковой фигурой в музее мадам Тюссо в Вене
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим (162-й в рейтинге ATP) в своих социальных сетях опубликовал фотографию из музея мадам Тюссо в Вене (Австрия). На фото теннисист стоит возле своей же восковой фигуры, которая не так давно стала экспонатом музея.

Фото: из личного архива Тима

Напомним, Доминик Тим девять месяцев отсутствовал в туре. Вернулся он в тур на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания) в апреле этого года. После этого теннисист сразу же заразился коронавирусом. Первую победу после возвращения Тим одержал на турнире в Зальцбурге (Австрия) в июле.

С Уимблдона и Australian Open австриец снялся, а с «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата США он вылетел в первом круге.

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