Видеообзор первого поражения Иги Свёнтек в финалах с 2019 года

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (23-й номер мирового рейтинга) в финальном матче турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Остравар Арена» на хардовом покрытии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.

Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно на канале WTA.

Крейчикова прервала серию Свёнтек из 10 выигранных финалов подряд. Последний раз Ига уступала в главном матче турнира в 2019 году (Полоне Херцог). Серия польской теннисистки началась с титула на Открытом чемпионате Франции — 2020.

Крейчикова на пути к титулу также обыграла Шелби Роджерс, Алисию Паркс и Елену Рыбакину, а второй круг чешка прошла на отказе Белинды Бенчич. Турнир в Остраве проходил с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнований составил € 611 210.