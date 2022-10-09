Циципас опубликовал пост, расхвалив Казахстан и назвав Астану городом будущего

Греческий теннисист Стефанос Циципас выложил пост после поражения в финале турнира в Астане от серба Новака Джоковича.

«Астана — такое невероятное место! Очень призываю людей приезжать в Казахстан. По-настоящему погрузиться в себя и познакомиться с прекрасной культурой, едой и людьми. Эта неделя останется незабываемой, не столько от тенниса, сколько от необыкновенных впечатлений, участником которых я стал. Чудесное гостеприимство и тепло казахского народа останутся со мной надолго. Должен сказать, что очень впечатлён! Везде красивые, щедрые и добрые люди. Столицу Казахстана лучше всего назвать амбициозной. Я вижу её одним из главных городов будущего. У Астаны нереально большой потенциал!» — написал грек в своих социальных сетях.