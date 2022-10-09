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Вице-президент Казахстанской теннисной федерации: рассматриваем ещё турнир WTA

Вице-президент Казахстанской теннисной федерации: рассматриваем ещё турнир WTA
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Вице-президент Казахстанской теннисной федерации (КТФ) Юрий Польский высказался о возможном проведении турнира WTA в стране.

«Мы рассматриваем ещё турнир WTA. В прошлом году проводили 250, после подобного же в мужской сетке. Но одной из целей у нас является сохранить ATP-500, его проводить. И либо в Алма-Ате, либо где-то ещё проводить WTA-250», — сказал Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

С 3 по 9 октября в Астане прошёл турнир категории ATP-500, победителем которого стал сербский теннисист Новак Джокович. Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема» в финальном матче оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4. Этот титул стал для Джоковича 90-м в карьере.

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