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В оргкомитете Astana Open объяснили, как удалось выдержать конкуренцию с Токио

В оргкомитете Astana Open объяснили, как удалось выдержать конкуренцию с Токио
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Представитель оргкомитета турнира Astana Open Юрий Польский рассказал, как организаторы турнира конкурировали с соревнованиями в Токио (Япония), которые также проходили на этой неделе.

«Токио — сильный конкурент: у них есть история, традиции, много лет его проводят. Помогло то, что мы очень качественно отработали два года, нам доверяли. Да и из Европы гораздо проще добраться в Астану, чем лететь в Токио, — почти в два раза короче маршрут. И третье — устойчивая эпидемиологическая обстановка в Казахстане. В стране в день порядка 50–60 случаев заболевания. Нет никаких ковид-ограничений, тогда как в Токио передвижение игроков ограничено. Игроки знали, что у нас комфортные условия, и рассматривали нас как приоритетный вариант», — сказал Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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