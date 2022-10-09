В оргкомитете Astana Open объяснили, как удалось выдержать конкуренцию с Токио

Представитель оргкомитета турнира Astana Open Юрий Польский рассказал, как организаторы турнира конкурировали с соревнованиями в Токио (Япония), которые также проходили на этой неделе.
«Токио — сильный конкурент: у них есть история, традиции, много лет его проводят. Помогло то, что мы очень качественно отработали два года, нам доверяли. Да и из Европы гораздо проще добраться в Астану, чем лететь в Токио, — почти в два раза короче маршрут. И третье — устойчивая эпидемиологическая обстановка в Казахстане. В стране в день порядка 50–60 случаев заболевания. Нет никаких ковид-ограничений, тогда как в Токио передвижение игроков ограничено. Игроки знали, что у нас комфортные условия, и рассматривали нас как приоритетный вариант», — сказал Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
- 9 октября 2022
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