Видеообзор победы Тейлора Фритца над Фрэнсисом Тиафо на турнире в Токио

11-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Соревнования прошли на харде.



В решающем матче Фритц (3) обыграл соотечественника, полуфиналиста US Open – 2022 Фрэнсиса Тиафо (4) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Встреча продлилась 1 час 58 минут. Фритц 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми. На счету Тиафо 12 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт при трёх заработанных.

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Для 24-летнего Фритца это четвёртый титул на уровне ATP, третий в текущем сезоне и второй на харде. За победу в Токио Тейлор получит 500 рейтинговых очков и более $ 365 тыс.