Свёнтек пожертвует призовые за Остраву организации по оказанию психиатрической помощи

Первая ракетка мира Ига Свёнтек решила пожертвовать призовые деньги за выступление на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия) на благотворительность. Польская теннисистка дошла на соревнованиях до финала, где уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.

«В понедельник всемирный день психического здоровья, поэтому я пожертвую весь доход от этого турнира некоммерческой организации в Польше. Я хочу, чтобы люди знали, что они могут воспользоваться помощью, когда они в ней нуждаются, или помочь другим, если у них есть ресурсы», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

Ига Свёнтек проиграла первый финал с 2019 года. Первый номер мирового рейтинга неизменно одерживала победы в главных матчах турнира с 2020 года, когда она взяла титул на Открытом чемпионате Франции. Серия польской теннисистки достигла 10 финалов под эгидой WTA.