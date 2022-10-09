Райлли Опелка эмоционально раскритиковал призовые на турнире в Токио

37-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка раскритиковал призовой фонд хардового турнира в Токио, где в финале встретились американцы Фрэнсис Тиафо и Тейлор Фритц.
«Я правильно понимаю?! Наши парни сражаются сегодня в финале турнира в Токио перед переполненными трибунами, это один из крупнейших турниров тура, и они играют за меньшие деньги, чем финалисты в 2018 году?! Систематическое подавление вознаграждения игроков. Вы можете говорить что угодно о прошедшем четырёхлетнем периоде, но доходы от спонсорства, трансляций, азартных игр выросли», – написал Опелка в своих социальных сетях.
В решающем матче Фритц (3) обыграл Фрэнсиса Тиафо (4) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). За победу Тейлор получит 500 рейтинговых очков и более $ 365 тыс.
- 9 октября 2022
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