Бьянка Андрееску рассказала, почему плакала перед финалом победного US Open
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Чемпионка US Open – 2019 22-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску (57-я в рейтинге WTA) рассказала о том, почему плакала перед финалом победного для себя турнира «Большого шлема».
«Возможность сыграть с Сереной Уильямс, да ещё и победить её — это было похоже на сбывшуюся мечту. Перед финалом в 2019 году я начала рыдать. Я думала: «Боже мой, я не могу поверить, что это происходит». Я вытирала слёзы, когда шла к корту, и ещё какое-то время я продолжала плакать. Даже во время разминки я не могла в это поверить. Для меня это было так безумно», — сказала Андрееску в интервью The Guardian.
В финале Открытого чемпионата США в 2019 году Бьянка обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 7:5.
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