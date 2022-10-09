Директор турнира в Монреале: Надаль из тех, кто открывает двери, чтобы пропустить людей

Директор турнира в Монреале (Канада) Юджин Лапьер поделился мыслями об обладателе 22 титулов турниров «Большого шлема» испанском теннисисте Рафаэле Надале.

«Это действительно впечатляет. Надаль осторожен с волонтёрами, со всеми. Он из тех парней, которые могут войти в здание, увидеть людей позади себя, а затем подождать, чтобы открыть им дверь и пропустить их. Я нашёл его откровенность очень интересной. Рафаэль – обычный и впечатляющий парень одновременно», — приводит слова Лапьера Tennis World USA.

Ранее Лапьер высказывался о конфликте между представителем Австралии Ником Кирьосом и швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой. Ник оскорблял своего оппонента во время матча, а уже после завершения игры спортсмены чуть не подрались в раздевалке.