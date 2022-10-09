Бенуа Пэр объяснил, почему выбирает играть турниры за пределами родной страны

Французский теннисист Бенуа Пэр (168-й в рейтинге ATP) объяснил, почему выбирает играть турниры вне родной страны.

«Играть дома немного сложно для меня на данный момент. Люди все ещё ожидают от меня многого, ведь я был 18-м в мировом рейтинге, поэтому они всегда ждут, что я выиграю. Мысленно я не готов играть в свой лучший теннис, поэтому я подумал, что более тихие места будут лучше для меня.

Я предпочитаю играть за пределами Франции. Если я вернусь на свой лучший уровень, возможно, я снова сыграю во Франции, но там слишком много давления, и с каждой победой создаётся новое давление», — приводит слова Пэра Tennis World USA.

Бенуа Пэр в июле этого года впервые с 2015 года покинул топ-100 рейтинга ATP.