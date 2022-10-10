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Директор турнира в Монреале: Джоковичу идеально подходит прозвище Джокер

Директор турнира в Монреале: Джоковичу идеально подходит прозвище Джокер
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Директор турнира в Монреале (Канада) Юджин Лапьер высказался о сербском теннисисте, победителе турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан) Новаке Джоковиче.

«Прозвище Джокер, которое серб Новак Джокович унаследовал в самом начале своей карьеры, идеально ему подходит. Он всегда хочет радовать публику разными способами. Новак танцует с мячом на корте. Он очень добр ко всем. Он тизер, который всегда хочет рассмешить людей», — цитирует Лапьера Tennis World USA.

Ранее Лапьер рассказывал о конфликте между представителем Австралии Ником Кирьосом и швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой. Ник оскорблял своего оппонента во время матча, а уже после завершения игры спортсмены чуть не подрались в раздевалке.

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