Карен Хачанов опустился в рейтинге ATP на 19-е место

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Карен Хачанов опустился в новом рейтинге на 19-е место. Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев сумели сохранить свои позиции. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 19-летний испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP. 10 октября
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6740.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.
3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5645.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5245.
5 (6). Стефан Циципас (Греция) — 5065.
6 (5). Александр Зверев (Германия) — 5040.
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320.
8 (11). Тейлор Фритц (США) — 3175.
9 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3480.
10 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3445…
19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2035…
39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1085.
- 10 октября 2022
-
06:20
-
05:58
-
00:39
- 9 октября 2022
-
23:40
-
23:20
-
23:14
-
22:37
-
22:35
-
21:44
-
21:25
-
21:14
-
20:55
-
20:33
-
20:21
-
20:20
-
20:09
-
20:08
-
19:51
-
19:50
-
19:40
-
19:14
-
19:12
-
18:56
-
18:34
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:21
-
18:17
-
17:53
-
17:50
-
17:36
-
17:27
-
17:23
-
17:16