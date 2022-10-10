Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов опустился в рейтинге ATP на 19-е место

Карен Хачанов опустился в рейтинге ATP на 19-е место
Комментарии

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Карен Хачанов опустился в новом рейтинге на 19-е место. Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев сумели сохранить свои позиции. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 19-летний испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP. 10 октября
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6740.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.
3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5645.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5245.
5 (6). Стефан Циципас (Греция) — 5065.
6 (5). Александр Зверев (Германия) — 5040.
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320.
8 (11). Тейлор Фритц (США) — 3175.
9 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3480.
10 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3445…
19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2035…
39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1085.

Новость по теме
Джокович прокомментировал свою победу над Хачановым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022