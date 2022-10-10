Карен Хачанов опустился в рейтинге ATP на 19-е место

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Карен Хачанов опустился в новом рейтинге на 19-е место. Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев сумели сохранить свои позиции. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 19-летний испанец Карлос Алькарас.



Рейтинг ATP. 10 октября

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6740.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.

3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5645.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5245.

5 (6). Стефан Циципас (Греция) — 5065.

6 (5). Александр Зверев (Германия) — 5040.

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320.

8 (11). Тейлор Фритц (США) — 3175.

9 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3480.

10 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3445…

19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2035…

39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1085.

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