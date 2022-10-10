24-летняя Арина Соболенко ответила, когда планирует завести детей

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, общаясь с подписчиками в социальных сетях, ответила на вопрос, когда она планирует стать мамой.
«Когда планируете детей?» — спросил один из подписчиков.
«Думаю, что лет через пять», — ответила 24-летняя спортсменка.
На прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open.
После US Open Соболенко не выходила на корт. Арина заявлена на турнир категории WTA-500 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 10 по 16 октября. На данный момент Арина Соболенко входит в список потенциальных участниц Итогового чемпионата WTA.
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