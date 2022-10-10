Марк Филиппуссис оценил слова Стефаноса Циципаса о Казахстане

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая восьмая ракетка мира, австралиец Марк Филиппуссис прокомментировал слова греческого теннисиста Стефаноса Циципаса о Казахстане. Ранее Циципас написал в своих соцсетях: «Астана — такое невероятное место! Очень призываю людей приезжать в Казахстан. По-настоящему погрузиться в себя и познакомиться с прекрасной культурой, едой и людьми. Эта неделя останется незабываемой, не столько от тенниса, сколько от необыкновенных впечатлений, участником которых я стал. Чудесное гостеприимство и тепло казахского народа останутся со мной надолго. Должен сказать, что очень впечатлён! Везде красивые, щедрые и добрые люди. Столицу Казахстана лучше всего назвать амбициозной. Я вижу её одним из главных городов будущего. У Астаны нереально большой потенциал!»
Филиппуссису понравились слова Циципаса.
«Браво, Стеф», — написал он в комментариях.
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