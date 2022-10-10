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Чемпионская гонка ATP: Джокович снова в десятке, Карацев продолжает падение

Чемпионская гонка ATP: Джокович снова в десятке, Карацев продолжает падение
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ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первые строчки заняли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Россияне Даниил Медведев (5) и Андрей Рублёв (6) сохранили свои места в десятке рейтинга. Серб Новак Джокович попал в топ-10. Аслан Карацев опустился на одну строчку.

Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».

Чемпионская гонка ATP от 10 октября

1. Карлос Алькарас (Испания) — 6640.
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.
3. Каспер Рууд (Норвегия) — 4930.
4. Стефанос Циципас (Греция) — 4930.
5. Даниил Медведев (Россия) — 3555.
6. Андрей Рублёв (Россия) — 3235.
7. (10) Тейлор Фритц (США) — 2885.
8. (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2880.
9. (8) Хуберт Хуркач (Польша) — 2725.
10. (15) Новак Джокович (Сербия) — 2720.
17. Карен Хачанов (Россия) — 1945.
63. (62) Аслан Карацев (Россия) — 735.
87. (84) Роман Сафиуллин (Россия) — 586.
91. (96) Павел Котов (Россия) — 564….

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