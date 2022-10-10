Чемпионская гонка ATP: Джокович снова в десятке, Карацев продолжает падение

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первые строчки заняли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Россияне Даниил Медведев (5) и Андрей Рублёв (6) сохранили свои места в десятке рейтинга. Серб Новак Джокович попал в топ-10. Аслан Карацев опустился на одну строчку.



Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».



Чемпионская гонка ATP от 10 октября



1. Карлос Алькарас (Испания) — 6640.

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.

3. Каспер Рууд (Норвегия) — 4930.

4. Стефанос Циципас (Греция) — 4930.

5. Даниил Медведев (Россия) — 3555.

6. Андрей Рублёв (Россия) — 3235.

7. (10) Тейлор Фритц (США) — 2885.

8. (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2880.

9. (8) Хуберт Хуркач (Польша) — 2725.

10. (15) Новак Джокович (Сербия) — 2720.

17. Карен Хачанов (Россия) — 1945.

63. (62) Аслан Карацев (Россия) — 735.

87. (84) Роман Сафиуллин (Россия) — 586.

91. (96) Павел Котов (Россия) — 564….