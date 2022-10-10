Арина Соболенко заявила, что может создать теннисный комплекс в Минске

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, общаясь с подписчиками в социальных сетях, ответила на вопрос, есть ли у неё планы на создание теннисного центра в Минске.
«Арина, может, у вас в будущем есть планы на создание своего теннисного комплекса в Минске?» — спросил один из подписчиков.
«Думаете, стоит заняться вопросом? Мне кажется, никто не пойдёт. Есть родители и детки у меня здесь? Стоит?» — ответила 24-летняя спортсменка пользователям.
Многие подписчики отреагировали на слова Соболенко и изъявили желание посетить её центр.
«Вы серьёзно? Похоже, надо задуматься над этим вопросом. И как назовём академию? Будущие тигрята?» — написала теннисистка.
После US Open Соболенко не выходила на корт. Арина заявлена на турнир категории WTA-500 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 10 по 16 октября. На данный момент Арина Соболенко входит в список потенциальных участниц Итогового чемпионата WTA.
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