Борна Чорич: моей главной целью детства было сыграть с Роджером Федерером

Хорватский теннисист Борна Чорич высказался о швейцарце Роджере Федерере.

«Я в основном наблюдал за Роджером Федерером, Гораном Иванишевичем, всеми моими большими кумирами. В принципе, я начал играть в теннис из-за них, и Роджер был одним из них. Я наблюдал за ним по телевизору и надеялся, что однажды смогу сыграть против него, это было моей главной целью.

Я помню будто сегодня, как смотрел матч Роджера против Рафы в моей старой квартире с моим отцом, жалея, что не могу сыграть против них в первом раунде. Федерер был одной из главных причин, по которой я начал играть в теннис, и то, что он сделал для тенниса, потрясающе, поэтому всё, что мы можем сделать, это сказать «Большое вам спасибо», — приводит слова Чорича ATP.