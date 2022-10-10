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Текущая неделя стала для Джоковича 200-й кряду в топ-10 мирового рейтинга

Текущая неделя стала для Джоковича 200-й кряду в топ-10 мирового рейтинга
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Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович проводит 200-ю неделю подряд в десятке мирового рейтинга. Его серия началась в июле 2018 года, когда Джокович одержал победу на Уимблдоне. В общей сложности это 755-я неделя для серба в топ-10 рейтинга.

Ранее Новак Джокович стал победителем турнира категории ATP-500 в Астане, в финале переиграв представителя Греции Стефаноса Циципаса. Этот трофей стал вторым для теннисиста за две недели (до этого он выиграл соревнования в Тель-Авиве).

Также благодаря титулу в Казахстане Новак гарантированно останется в топ-20 до Турина, даже если пропустит все предшествующие ему соревнования либо не наберёт на них ни одного очка. Согласно регламенту, серб как чемпион турнира «Большого шлема» в нынешнем сезоне, а именно Уимблдона-2022, автоматически получает путёвку, если находится в топ-20.

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