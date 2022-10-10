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Экс четвёртая ракетка мира: Джокович выиграет ещё 20 титулов и станет рекордсменом мира

Экс четвёртая ракетка мира: Джокович выиграет ещё 20 титулов и станет рекордсменом мира
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Бывшая четвёртая ракетка мира и обладатель 20 титулов ATP Брэд Гилберт высказал мнение, согласно которому серб Новак Джокович станет рекордсменом по количеству выигранных титулов ATP.

«Я думаю, Джокович установит рекорд по количеству титулов и выиграет ещё 20 турниров», — написал Гилберт, прокомментировав пост ATP, в котором приводилась статистика побед на турнирах.

Теннисисты с наибольшим количеством титулов ATP:

1) Джимми Коннорс (109).
2) Роджер Федерер (103).
3) Иван Лендл (94).
4) Рафаэль Надаль (92).
5) Новак Джокович (90).

Ранее Джокович выиграл свой 90-й турнир ATP, в финале соревнований категории ATP-500 одолев представителя Греции Стефаноса Циципаса и взяв второй трофей за последние две недели (до этого серб выиграл в Тель-Авиве).

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