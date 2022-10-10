Экс четвёртая ракетка мира: Джокович выиграет ещё 20 титулов и станет рекордсменом мира
Поделиться
Бывшая четвёртая ракетка мира и обладатель 20 титулов ATP Брэд Гилберт высказал мнение, согласно которому серб Новак Джокович станет рекордсменом по количеству выигранных титулов ATP.
«Я думаю, Джокович установит рекорд по количеству титулов и выиграет ещё 20 турниров», — написал Гилберт, прокомментировав пост ATP, в котором приводилась статистика побед на турнирах.
Теннисисты с наибольшим количеством титулов ATP:
1) Джимми Коннорс (109).
2) Роджер Федерер (103).
3) Иван Лендл (94).
4) Рафаэль Надаль (92).
5) Новак Джокович (90).
Ранее Джокович выиграл свой 90-й турнир ATP, в финале соревнований категории ATP-500 одолев представителя Греции Стефаноса Циципаса и взяв второй трофей за последние две недели (до этого серб выиграл в Тель-Авиве).
Комментарии
- 10 октября 2022
-
15:11
-
14:20
-
13:49
-
13:21
-
12:53
-
11:19
-
11:09
-
10:55
-
10:36
-
10:10
-
09:47
-
09:32
-
09:22
-
09:17
-
08:37
-
07:23
-
06:20
-
05:58
-
00:39
- 9 октября 2022
-
23:40
-
23:20
-
23:14
-
22:37
-
22:35
-
21:44
-
21:25
-
21:14
-
20:55
-
20:33
-
20:21
-
20:20
-
20:09
-
20:08
-
19:51
-
19:50
Партнерский контент