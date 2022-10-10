Экс четвёртая ракетка мира: Джокович выиграет ещё 20 титулов и станет рекордсменом мира

Бывшая четвёртая ракетка мира и обладатель 20 титулов ATP Брэд Гилберт высказал мнение, согласно которому серб Новак Джокович станет рекордсменом по количеству выигранных титулов ATP.

«Я думаю, Джокович установит рекорд по количеству титулов и выиграет ещё 20 турниров», — написал Гилберт, прокомментировав пост ATP, в котором приводилась статистика побед на турнирах.

Теннисисты с наибольшим количеством титулов ATP:

1) Джимми Коннорс (109).

2) Роджер Федерер (103).

3) Иван Лендл (94).

4) Рафаэль Надаль (92).

5) Новак Джокович (90).



Ранее Джокович выиграл свой 90-й турнир ATP, в финале соревнований категории ATP-500 одолев представителя Греции Стефаноса Циципаса и взяв второй трофей за последние две недели (до этого серб выиграл в Тель-Авиве).