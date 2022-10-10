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Россиянка Элина Аванесян не сумела пробиться во второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

Россиянка Элина Аванесян не сумела пробиться во второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке
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129-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Элина Аванесян не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В матче первого круга квалифаер Аванесян уступила 62-й ракетке мира Анне Бондарь (8) из Венгрии со счётом 4:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Аванесян ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Бондарь два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Следующей соперницей Бондарь станет победительница матча Осеан Доден (Франция, LL) — Хэрриет Дарт (Великобритания).

Призовой фонд турнира в Клуж-Напоке составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является эстонка Анетт Контавейт.

Клуж-Напока. 1-й круг
10 октября 2022, понедельник. 16:35 МСК
Анна Бондарь
62
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Элина Аванесян
129
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
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