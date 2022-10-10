Россиянка Элина Аванесян не сумела пробиться во второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке
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129-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Элина Аванесян не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).
В матче первого круга квалифаер Аванесян уступила 62-й ракетке мира Анне Бондарь (8) из Венгрии со счётом 4:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Аванесян ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Бондарь два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Следующей соперницей Бондарь станет победительница матча Осеан Доден (Франция, LL) — Хэрриет Дарт (Великобритания).
Призовой фонд турнира в Клуж-Напоке составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является эстонка Анетт Контавейт.
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