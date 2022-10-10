Карен Хачанов: до 20 лет в меня было вложено около $ 1 млн

Российский теннисист Карен Хачанов (19-й в рейтинге ATP) рассказал о финансовой составляющей становления профессиональным теннисистом.

«Конечно, теннис — это один из самых дорогих видов спорта для того, чтобы «поставить ребёнка на ноги» и чтобы он заиграл. На своём опыте расскажу. До 15-16 лет ты ещё можешь находится в России, но до 20 лет в меня было вложено около миллиона долларов.

Вернул ли я деньги своему главному спонсору? Да, в 2016 году, когда мне было 20 лет, я вышел на самоокупаемость и параллельно начал откладывать. В 2018 году всю сумму удалось вернуть», — сказал Хачанов в подкасте «Культурная страна».

Напомним, Хачанов добрался до полуфинала Открытого чемпионата США — 2022, где со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6 проиграл норвежцу Касперу Рууду. В финале турнира Рууд проиграл 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, выигравшему решающий матч со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.