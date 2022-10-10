Свёнтек подарила своему психологу кроссовки с надписью «Без тебя ничего бы не произошло»

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Ига Свёнтек сделала необычный подарок своему спортивному психологу Дарье Абрамович.

Абрамович опубликовала в социальных сетях фото пары кроссовок, на которые нанесены трофеи Свёнтек и надпись: «Без тебя этого бы не произошло».

В текущем сезоне 21-летняя Свёнтек завоевала 7 трофеев, в том числе одержала победы на «Ролан Гаррос» и US Open.

Ранее Свёнтек дошла до финала на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Там она потерпела поражение от чемпионки «Ролан Гаррос» — 2021 чешки Барборы Крейчиковой со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6.

Далее Свёнтек планирует выступить на турнире WTA-500 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 10-го по 16-е октября.