Карен Хачанов ответил на вопрос, видит ли он своего сына в большом спорте

Российский теннисист Карен Хачанов (19-й в рейтинге ATP) рассказал о том, видит ли он своего трёхлетнего сына в большом спорте.

«Вижу ли сына в большом спорте? Честно, хотелось бы. Опять же, он ещё маленький, поэтому об этом ещё рано говорить. Хотел бы, чтобы занимался, но главное, чтобы он был счастлив и ему нравилось это делать. Я лично решил связать свою жизнь со спортом в лет 15. Меня никто не заставлял — всё исходило из меня. Семья давала мне возможность, если она была. Если мой сын решит стать химиком или физиком, я тоже буду очень рад», — сказал Хачанов в подкасте «Культурная страна».

Напомним, Хачанов добрался до полуфинала Открытого чемпионата США — 2022, где со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6 проиграл норвежцу Касперу Рууду. В финале турнира Рууд проиграл 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, выигравшему решающий матч со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.